Edirne Ticaret Borsası Başkanı Oğuz Kurban, TUSAF'ın Ekmek Çalıştayı'na katıldı

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Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kurban, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen Ekmek Çalıştayı'na katıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, çalıştayda ekmek üretimi, un sanayisinin gelişimi ve sektörün geleceğine ilişkin konular ele alındı.

Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantıları sürüyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köy ziyaretlerini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çiftçi bilgilendirmeleri kapsamında başlatılan toplantılar devam ediyor.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ile üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla sahada yürütülen çalışmalar çerçevesinde köyleri ziyaret eden ekipler, çiftçilerin talep ve görüşlerini dinledi.

Gerçekleştirilen toplantılarda üreticilere üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) iş ve işlemleri, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, bitki sağlığı uygulamaları, su ürünleri ve balıkçılık faaliyetleri, Tarım Sigortaları (TARSİM) ve B-Reçete uygulaması konularında kapsamlı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bitki ve hayvan sağlığını korumak, vatandaşların güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla üretimin tarladan sofraya uzanan her aşamasında saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, emeğiyle toprağı bereketlendiren ve ülke tarımına değer katan üreticilerin her zaman yanında olmaya; bilgi, destek ve rehberlik sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Süloğlu'nda Kur'an kursu Açıldı

Süloğlu ilçesinde, 7-10 yaş grubu öğrencilere yönelik Kur'an kursu açıldı.

Süloğlu Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, çocukların dini ve ahlaki eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla ilçede yeni bir Kur'an kursu faaliyete geçirildi.

Kursun açılışı dolayısıyla düzenlenen programda, eğitime başlayan öğrencilere çeşitli kitaplar hediye edildi ve ikramda bulunuldu.

Açıklamada, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yapılarak kursun hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA