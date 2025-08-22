Edirne Tarım ve Orman Müdürü Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda İncelemelerde Bulundu

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Köse, pazarı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köse, üreticilerin yanında olmaya ve tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Köse'ye ziyaretinde müdür yardımcıları Sezer Seyhan, Volkan Diriker ve ilçe müdürü Yavuz Kartal da eşlik etti.