Edirne Tarım ve Orman Müdürü Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda İncelemelerde Bulundu

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda İncelemelerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulunarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekleme sözünü yineledi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Havsa Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemede bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Köse, pazarı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köse, üreticilerin yanında olmaya ve tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Köse'ye ziyaretinde müdür yardımcıları Sezer Seyhan, Volkan Diriker ve ilçe müdürü Yavuz Kartal da eşlik etti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
Yeğenini evde erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı

Yeğenini evde sevgilisiyle yakalayan amca dehşet saçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle

Takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper'den olay hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.