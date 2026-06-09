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Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü futbol takımı, 30 Yaş ve Üstü Halı Saha Futbol Turnuvası'nda çeyrek finale yükselip 'En Teknik Takım' ödülünü alarak İl Müdürü İslam Köse'yi makamında ziyaret etti. Köse, takım ruhu ve başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü futbol takımı, İl Müdürü İslam Köse'yi makamında ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı Kurum ve Kuruluşlar Arası 30 Yaş ve Üstü Halı Saha Futbol Turnuvası'nda çeyrek finale yükselen ve "En Teknik Takım" ödülüne layık görülen takım, Köse ile bir araya geldi.

Köse, turnuva boyunca sergiledikleri mücadele, takım ruhu ve performansla kurumu başarıyla temsil eden sporcuları tebrik etti.

Elde edilen başarının kurum çalışanları arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olduğunu belirten Köse, takım oyuncularına başarılarının devamını diledi.

? Edirne'de peyzaj çalışmaları sürüyor

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kent genelinde yürütülen peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gencan, şehrin farklı noktalarında devam eden çalışmaları sahada değerlendirdi.

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Gencan, vatandaşların kullanımına sunulacak alanlardaki son durumu gözden geçirdi.

Kent estetiğini güçlendirecek peyzaj düzenlemelerini yakından takip ettiklerini belirten Gencan, Edirne'nin ihtiyaç duyulan her noktasında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Trakya Üniversitesinden Arnavutluk'ta iş birliği temasları

Trakya Üniversitesi heyeti, Arnavutluk'ta çeşitli kurumlarla akademik ve teknolojik iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe, Arnavutluk'ta bir dizi temasta bulundu.

Heyet, program kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Barış Ceyhun Erciyes ile görüştü.

Görüşmede, Trakya Üniversitesinin Balkanlar'a yönelik akademik ve kültürel çalışmaları hakkında bilgi paylaşılırken, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nde görev yapan hekimlere yönelik eğitim programları ile ortak proje imkanları değerlendirildi.

Daha sonra Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Temsilciliğini ziyaret eden heyet, Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar ile bir araya geldi.

Görüşmede, New York Tiran Üniversitesi ile gerçekleştirilebilecek ortak projeler ve Trakya Üniversitesi tarafından geliştirilen Kampüs 4.0 uygulamasının üniversitede hayata geçirilmesine yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Heyet, ziyaret programı kapsamında New York Tiran Üniversitesini de ziyaret ederek iki kurum arasında geliştirilebilecek akademik ve teknolojik iş birliklerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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