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Edirne'nin Geleceği İçin Yeni Bir Yol Haritası İhtiyacı

Edirne'nin Geleceği İçin Yeni Bir Yol Haritası İhtiyacı
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Edirne'nin sanayi, turizm ve tarımda kabuğunu kırması gerektiğini belirterek, ortak akıla dayalı bir kalkınma modelinin şart olduğunu vurguladı. Edirne için potansiyelin değerlendirilmesi ve planlı bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Edirne'nin kabuğunu kırmak zorunda olduğunu belirterek, "Sanayide, turizmde, tarımda yeni bir yol haritasına ihtiyacımız var. Ortak akla dayalı bir kalkınma modeli şart." dedi.

Tekin, partisinin il başkanlığınca kentteki bir tesiste düzenlenen "Ortak Akıl Güçlü Şehir Çalıştayı"nda, yerel sorunların yerinde yapılacak çalışmalarla çözülebileceğini söyledi.

Edirne için ortak akıl, ortak vicdan ve ortak iradeyle adımların atılması gerektiğini belirten Tekin, kentin istenen seviyeye gelmesi için yapılacak pek çok çalışmanın bulunduğunu dile getirdi.

Kentin farklı sektörlerde sahip olduğu potansiyeli yeteri kadar kullanamadığını ifade eden Tekin, "Edirne artık kabuğunu kırmak zorundadır. Sanayide, turizmde, tarımda yeni bir yol haritasına ihtiyacımız var. Ortak akla dayalı bir kalkınma modeli şart." dedi.

Tekin, kentin geçmişten aldığı güçlü mirası geleceğe taşıması için planlı ve birlikte harekete ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Edirne'nin sahip olduğu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Tekin şunları kaydetti:

"Niş sektörlerde uzmanlaşmalıyız. Buğdayla yetinmeyip tarıma dayalı sanayiyle, markalı ürünlerle, ihracatla büyümeliyiz. Organize tarım bölgeleri kurmalı, çiftçimizi sanayiyle buluşturmalıyız. Turizmde günübirlik ziyaretleri aşmalıyız. Ulaştırma ve altyapı yatırımları muhakkak en kısa sürede tamamlanmalı. İnsan kaynağı ve eğitime önem vermeliyiz. Kurumsal işbirliği ve planlamayı en iyi şekilde gerçekleştirmeliyiz."

Saadet Partisi İl Başkanı Tezcan Karakütük ise kentin sorunlarını konuşmak ve geleceğe yönelik fikirlerin ortaya atılması amacıyla çalıştayı düzenlediklerini ifade etti.

Edirne eski belediye başkanlarından Recep Gürkan ve Güngör Mazlum da programda konuşma yaptı.

Kentle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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