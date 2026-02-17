Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 774 bin 389 oldu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 774 bin 389'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, ocak 2026 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de ocak ayında 144 bin 620 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Motorlu kara taşıtı sayısı Edirne'de 209 bin 420, Kırklareli'nde 179 bin 182, Tekirdağ'da ise 385 bin 787 oldu.

2025 yılı aralık ayında bölgede araç sayısı 771 bin 799 olarak kayıtlara geçmişti.