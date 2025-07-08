Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda Yeni Düzenleme

Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda Yeni Düzenleme
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İpsala Sınır Kapısı'nda, yolcuların işlemlerini daha hızlı ve konforlu gerçekleştirebilmeleri için yeni pasaport kontrol peronları oluşturuldu. 4 yeni peron sayesinde bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'nda, ülkeye giriş yapan yolcuların işlemlerini daha hızlı ve konforlu gerçekleştirebilmeleri amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı.

İpsala Sınır Kapısı'nda, yeni pasaport kontrol peronları oluşturuldu. Oluşturulan 4 peron sayesinde, özellikle yaz ayları ve bayram dönemlerinde artan yoğunlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Hizmete alınan peronlarla, sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan yolcuların bekleme sürelerinin önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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