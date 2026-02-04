Haberler

Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları sürüyor

Güncelleme:
Edirne İl Genel Meclisi, Şubat ayı toplantılarında Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı çalışmalarını ve TRAKYAKA'nın yerel projelerini ele aldı.

Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları devam ediyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.

Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Hasan Küçükkaptan, toplantıda, yapımına devam edilen OSB hakkında sunum yaptı.

OSB'de altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Küçükkaptan, yollarının açıldığını ve kanalizasyon sistemine ise yakın zamanda başlanacağını belirtti.

Küçükkaptan, yatırımcı ve girişimcileri Uzunköprü OSB'ye yatırım yapmaya davet etti.

Toplantıda, Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Sarıgül, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından Edirne ve ilçeleri için yapılan projelere ilişkin raporu sundu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
