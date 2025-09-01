Edirne İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantıları Başladı

Edirne İl Genel Meclisinin eylül ayı toplantıları başladı.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından ağustos ayı son birleşiminin tutanak özeti okundu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, İl Özel İdaresinin ortak projelerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu da Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa ilçelerindeki spor yatırımlarıyla ilgili sunum yaptı.

Gegeoğlu, toplantıda, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla tüm dünyaya barış ve huzur diledi.

İnsanların kardeşlik duyguları içerisinde yaşaması gerektiğini belirten Gegeoğlu, "İnsanların diline, rengine bakmadan bu dünyada hep birlikte yaşadığımızın farkına varıp kardeşçe yaşamayı öğrenebiliriz." dedi.