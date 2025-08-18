Edirne Emniyet Müdürlüğü Personeli Musabeyli Korusu'nda Kamp Yaptı

Edirne Emniyet Müdürlüğü personeli ve aileleri Musabeyli Korusu'nda kamp yaptı.

Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesince düzenlenen kampta emniyet personeli ve aileleri, Musabeyli Korusu'nda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kamp alanında bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, eşi Aynur Karaburun ve çocuklarının da katıldığı kampta, emniyet personeli ve aileleri spor aktiviteleriyle eğlendi, gece de kamp alanında konakladı.