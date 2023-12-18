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Edirne Eczacılar Odası Başkanı: İlaç Firmaları Depolara İlaç Göndermiyor

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Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, ilaca gelecek zammı önceden öğrenen ilaç firmalarının depolara ilaç göndermediğini belirtti. Kılıçcıgil, ilaç tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, ilaca gelecek zammı önceden öğrenen ilaç firmalarının depolara ilaç göndermediğini ileri sürdü. Kılıçcıgil, "İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yüzde 25'lik geçişin 25 Aralık'ta olacağından dolayı da önümüzde bir haftalık sürecimiz var. Bu arada da ilaç firmaları maalesef depolarımıza gerekli ilaçları yollamıyorlar. Biz tedarik etmede ciddi sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, bugün yaptığı açıklamada, cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İlaç Fiyat Kararnamesi'yle birlikte ilaçta Euro kurunun 17 lira 55 kuruşa çıkarıldığını hatırlattı. Kılıçcıgil, yüzde 25'lik ilaç zammının 25 Aralık 2023 tarihinden sonra uygulanacağını, önümüzdeki bir hafta depolardan ilaç tedariği sorunu yaşayacaklarını kaydetti.

"TEDARİK ETMEDE CİDDİ SIKINTILAR YAŞIYORUZ"

Kılıçcıgil, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere cumartesi günü Resmi Gazete'de yayınlanan İlaç Fiyat Kararnamesi'yle birlikte ilaçtaki Euro kurumuz 17 lira 55 kuruşa yükseltildi. Bu yaklaşık yüzde 25'lik bir artış ve yıl içindeki ikinci artışımız. Bilindiği üzere temmuz ayında da ilaçlara yüzde 30.5 oranında bir zam gelmişti. Bu da ekstra yüzde 25 zam oldu. İlaçta temel konumuz hem ilacın bulunabilirliği, bu ilaç Euro kuruyla sağlanıyor ama bir de vatandaşın ekonomik olarak bu ilaçlara ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Özellikle bu son artışlardan sonra vatandaşlarımızın bütçelerine ayrılan kalemde ciddi bir artış yaşanacağı hepimizin malumu. Biz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan özellikle eşdeğer bandı bugün yüzde 5, onun ciddi şekilde arttırılarak vatandaşlarımıza daha az fiyat farkı çıkmasını en azından talep ediyoruz. Bunun yetkililer tarafından değerlendirilmesini istiyoruz. Bunun öbür tarafında da ilacın bulunabilirliği var tabii ki. Bizim için son derece kıymetli. Önceki dönemlerde Euro kurunun yılda bir kere değerlendirildiği dönemlerde Kasım, Aralık aylarında ciddi yoklarla boğuşuyorduk. Bu dönem bu görece daha az ancak ilaç firmaları, bazı ecza depoları bu ilaç zammını önceden öğrenmesi sebebiyle ilaçta son bir hafta 10 gündür, eczanelerimiz ilaca ulaşmada son derece ciddi sıkıntılar yaşıyor. Diğer yandan İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yüzde 25'lik geçişin 25 Aralık tarihinde olacağından dolayı da önümüzde bir haftalık sürecimiz var. Bu arada da ilaç firmaları maalesef depolarımıza gerekli ilaçları yollamıyorlar. Biz tedarik etmede ciddi sıkıntılar yaşıyoruz."

Eczaneden ilaç almaya gelen Nesrin Yılma, ilaca gelecek zam için, "Valla bulalım yeter. Bulamazsak o daha büyük sıkıntı. Artık vereceğiz parayı yaşamak için" yorumunu yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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