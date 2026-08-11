İpsala'da Yaban Mersini Tesisi ve Şeftali Hasadı İncelendi

Edirne'nin İpsala ilçesinde kurulumu devam eden yaban mersini üretim tesisinde inceleme yapıldı.

Sarıcaali köyündeki tesisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker, İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, Blueform Tarım Genel Müdürü Özcan Kantürk ve proje yetkilisi Emrah İpgin inceledi.

Yetkililerden tesisin mevcut durumu ve üretim altyapısı hakkında bilgi alan Köse ve beraberindekiler, yaban mersini fidelerinin dikimi için saksı hazırlıklarının tamamlandığını gördü.

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük yaban mersini üretim tesislerinden biri olması hedeflenen tesiste, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve katma değeri yüksek alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Çalışmalarla Edirne'nin tarımsal üretim potansiyelinin artırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

İpsala'da şeftali hasadı yapıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde şeftali hasadı gerçekleştirildi.

Turpçular köyünde üretici Salim Hikmet Girgin'e ait bahçedeki hasada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker, İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy ile teknik personel katıldı.

Hasat programında şeftali üretiminin mevcut durumu, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar ile kırsal kalkınma destekleri değerlendirildi.Yetkililer, bölgede meyveciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA