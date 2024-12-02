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Edirne'deki Gastro Akademi Projesi Tamamlandı

Edirne'deki Gastro Akademi Projesi Tamamlandı
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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen 'Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta' projesi başarıyla tamamlandı. Kapanış toplantısında yapılan sertifika töreninde, gastronomi sektörünün geleceği için önemli bir adım atıldığı vurgulandı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasınca (ETSO) yürütülen "Gastro Akademi ile Gelecek Mutfakta" Projesi tamamlandı.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle odada yürütülen proje için kapanış toplantısı ve sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, projenin başarıyla tamamlandığını belirterek gastronomi sektörünün geleceği için önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Edirne'nin mutfak kültürüne yeni bir soluk getirecek, ulusal ve uluslararası arenada kenti ve Türkiye'yi başarıyla temsil edecek aşçıları sektöre kazandırdıklarını aktaran Irmak, "Bu projeyle sektördeki nitelikli iş gücü ihtiyacına yanıt verirken, gastronomi alanındaki tüm paydaşların beklentilerine uygun donanımlı bireyler yetiştirmeyi başardık. Oda olarak bu tür projeler ile hizmet sektörünü geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda mezunlara sertifikaları Irmak, Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve sektör temsilcileri tarafından verildi.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
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