Edirne'de OSB'ler "yeşil sanayi kuşağı" hedefiyle kuruluyor

Edirne'de OSB'ler 'yeşil sanayi kuşağı' hedefiyle kuruluyor
Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, organize sanayi bölgelerinin 'yeşil sanayi kuşağı' hedefi doğrultusunda faaliyet göstereceğini ve istihdama katkı sağlayacağını belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne ve ilçelerinde kurulum çalışmaları devam eden organize sanayi bölgelerinin (OSB), "yeşil sanayi kuşağı" hedefi doğrultusunda faaliyet göstereceğini belirtti.

Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyünde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Sezer, burada yaptığı konuşmada, Edirne genelinde yeni organize sanayi bölgesi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Sezer, "Stratejik yatırımların yapılması noktasında çalışmalar karşılıklı olarak sürüyor. Edirne merkez, Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde birbirini tamamlayacak şekilde bir yeşil sanayi kuşağı oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Sezer, organize sanayi bölgelerinin istihdama önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplantıda sıcak asfalt, sathi kaplama, içme suyu ve sulama suyu yatırımları hakkında bilgi veren Sezer, muhtarların talep ve önerilerini de dinledi.

Programa, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
