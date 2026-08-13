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Edirne'de Yeni Mahsul Ayçiçeği 66,60 Liradan Satışta

Edirne'de Yeni Mahsul Ayçiçeği 66,60 Liradan Satışta
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Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 66 lira 60 kuruştan satışa sunuldu.

Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 66 lira 60 kuruştan satışa sunuldu.

ETB'den yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk ayçiçeği Ali Tuna tarafından borsaya getirildi.

Borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışında Tuna'ya ait 1,5 ton ayçiçeği, kilogramı 66 lira 60 kuruştan satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, Tuna'yı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Kaynak: AA
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