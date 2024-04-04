Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Uluslararası Öğrenciler İftar Sofrasında Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Derneğin Başkanı Hakan Çalışkan, Polis Bahçesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, iftar sofralarına "Kardeşlik sofrası" ismini verdiklerini söyledi.

İftarda 25 farklı ülkeden gelen öğrencilerin oruçlarını açıp dua ettiğini belirten Çalışkan, "Öğrencilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugünkü iftarımız ramazandaki 16'ncı iftarımızdı. Hayırseverlerimizin destekleriyle bu iftarları yaptık. Her iftarımıza 60 öğrencimiz katıldı. Evde kalan öğrencilerimize de erzak yardımında bulunduk, ramazanı ülkelerinden ayrı geçiren öğrencilerimizi yalnız bırakmamaya gayret gösterdik. Bizleri destekleyen tüm hayırseverlerimize, kamu kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de ramazanın hayırlara vesile olmasını dileyerek Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'ne teşekkür etti.

Programa kurum müdürleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne İftar Kültür Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Muğla bayram namazı saat kaçta 2024? Muğla bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Mardin bayram namazı saat kaçta 2024? Mardin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde ne okumalı, hangi sureler okunur 2024? Kadir Suresi Kadir Gecesi'nde kaç kere okunur? Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesinde nasıl dua edilir, hangi ibadetler yapılır? POMEM BAŞVURU 2024! 31. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Eğitim Merkezi başvuru şartları neler? Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta 2024? Maraş bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Siirt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bilecik bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bayburt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Batman bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bartın bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Artvin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Ardahan bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title