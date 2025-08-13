Edirne'de Tefecilik Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de polis, tefecilik suçlamasıyla G.M. ve C.O. adlı iki kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, yüksek faiz karşılığında borç para verdiklerinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EDİRNE'de, polis tarafından düzenlenen operasyonla tefecilik yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan G.M. ve C.O., tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, görüntü incelemeleri ve MASAK hareketlerince tespit edilen G.M. ve C.O.'nin evlerine özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.M. ve C.O., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
