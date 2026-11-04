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Edirne'de TAMP-İRAP konferansı, organ bağışı standı ve Yeşilay bisiklet turu yapıldı

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Edirne'de TAMP-İRAP konferansı, organ bağışı standı ve Yeşilay bisiklet turu yapıldı
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Edirne'de TAMP ve İRAP kapsamında bilgilendirme konferansı düzenlendi. Keşan Devlet Hastanesinde organ bağışı standı açıldı, Yeşilay Edirne Spor Kulübü de Üyüklütatar-Doyran-Karakasım-Tayakadın güzergahında bisiklet turu yaptı.

Edirne Afet Müdahale Planı (TAMP Edirne ) ve Edirne İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP Edirne) kapsamında bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Edirne AFAD'tan yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında plana yönelik etkinliklerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda AFAD çalışanlarının katılımıyla Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya tarafından bilgilendirme konferansı gerçekleştirildi.

Konferansta soru-cevap bölümünde afetlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Organ bağışı bilgilendirmesi yapıldı

Keşan ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keşan Devlet Hastanesinde kurulan stantta hastaneye gelen vatandaşlara organ bağışı hakkında bilgi verildi.

Vatandaşlara broşürler de dağıtıldı.

Yeşilay bisiklet turu düzenledi

Yeşilay Edirne Spor Kulübü tarafından bisiklet turu düzenlendi.

Yeşilay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, gönüllüler, üyeler ve Yeşilbis sporcularının katılımıyla Üyüklütatar, Doyran, Karakasım, Tayakadın güzergahında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Bisiklet turlarının "Bağımlı olma özgür ol. Bisiklet özgürlüktür" sloganıyla devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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