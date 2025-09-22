Haberler

Edirne'de Spor ve Sanat Etkinlikleri Artıyor

Edirne'de Spor ve Sanat Etkinlikleri Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yeni İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ayrıca, Dora Spor Kulübü voleybol branşında kayıtları başlattı ve Karaağaç Ortaokulu'nda öğrencilerin resim sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne'ye atanan İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Sezer, Ayhan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ayhan'da Vali Sezer'e teşekkür etti.

Voleybol branşında yeni dönem kayıtlarını başladı

Edirne'nin aktif spor kulüplerinden Dora Spor Kulübü, voleybol branşında yeni dönem kayıtlarını başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim tarihine kadar yapılacak kayıtlar, 5 – 18 yaş arası çocuk ve gençleri kapsıyor.

Kontenjanın sınırlı olduğu kayıt döneminde, erken başvuru yapan sporcular için yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Çocuk ve gençler için çalışmalarda tecrübeli antrenörler eşliğinde özel programlar uygulanacak. Katılımcılar lisanslı voleybolcu olma imkanı bulacak.

Antrenmanlar, cumartesi ve pazar günleri saat 14.00- 16.00 arasında Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler, 0 543 588 69 11 numaralı telefondan kulübe ulaşabilecek veya QR kod üzerinden kayıt formuna erişebilecek.

Karaağaç'ta öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi

Karaağaç Ortaokulu'nda öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi törenle açıldı.

Yaz boyunca 12 öğrencinin yaptığı 80 kara kalem ve yağlı boya eserden oluşan serginin açılışına Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Karaağaç Mahallesi Muhtarı Eniz Dirim, Karaağaç Ortaokulu Müdürü Cafer Ünel, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Açılış sırasında okulun müzik grubu davetlilere mini bir konser verdi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan sergiyi okul müdürü Ünel ve kursiyer öğrencilerle birlikte gezdi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem

Balıkesir beşik gibi! 4.9'un ardından bir korkutan deprem daha
Tarihi zirveye saatler kala Şara'nın sözleri ABD'de gündem oldu

Tarihi zirveye saatler kala Şara'dan ABD gündemini sarsan açıklama
Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son ankette çarpıcı sonuç
İntihar iddialarını yalanlayan Ufuk Özkan, olayın gerçeğini anlattı

İntihar söylentileriyle gündeme gelen Özkan, gerçeği açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek cümlelik not düştü! Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Sadettin Saran'ın seçimi kazandığını görünce telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.