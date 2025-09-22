Edirne'de Spor ve Sanat Etkinlikleri Artıyor

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne'ye atanan İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Sezer, Ayhan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ayhan'da Vali Sezer'e teşekkür etti.

Voleybol branşında yeni dönem kayıtlarını başladı

Edirne'nin aktif spor kulüplerinden Dora Spor Kulübü, voleybol branşında yeni dönem kayıtlarını başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim tarihine kadar yapılacak kayıtlar, 5 – 18 yaş arası çocuk ve gençleri kapsıyor.

Kontenjanın sınırlı olduğu kayıt döneminde, erken başvuru yapan sporcular için yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Çocuk ve gençler için çalışmalarda tecrübeli antrenörler eşliğinde özel programlar uygulanacak. Katılımcılar lisanslı voleybolcu olma imkanı bulacak.

Antrenmanlar, cumartesi ve pazar günleri saat 14.00- 16.00 arasında Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler, 0 543 588 69 11 numaralı telefondan kulübe ulaşabilecek veya QR kod üzerinden kayıt formuna erişebilecek.

Karaağaç'ta öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi

Karaağaç Ortaokulu'nda öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi törenle açıldı.

Yaz boyunca 12 öğrencinin yaptığı 80 kara kalem ve yağlı boya eserden oluşan serginin açılışına Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Karaağaç Mahallesi Muhtarı Eniz Dirim, Karaağaç Ortaokulu Müdürü Cafer Ünel, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Açılış sırasında okulun müzik grubu davetlilere mini bir konser verdi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan sergiyi okul müdürü Ünel ve kursiyer öğrencilerle birlikte gezdi.