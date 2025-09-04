Haberler

Edirne'de Spor Kulüpleri Vali Sezer'i Ziyaret Etti

Edirne'de Spor Kulüpleri Vali Sezer'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzunköprü Aşçıoğlu Gençlikspor Kulübü ve Edirne 1922 Spor Kulübü yönetimi, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret ederek sporun gençlerin gelişimindeki rolü hakkında bilgi verdiler.

Uzunköprü Aşçıoğlu Gençlikspor Kulübü ile Edirne 1922 Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette kulüp yöneticileri, yürüttükleri faaliyetler ve hedefleri hakkında Vali Sezer'e bilgi verdi.

Görüşmede, sporun gençlerin gelişimindeki önemi vurgulanarak kulüplerin çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'dan Süloğlu ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Süloğlu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yılmaz, ziyaret kapsamında Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi, Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu ve Süloğlu Anaokulunda öğretmenlerle bir araya geldi.

Eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.

Edirne'de Mevlid Kandili programı

Edirne Huzurevinde hizmet alan yaşlılar ile Melehat Hulusi Datenin Çocukevleri Sitesi'nde koruma altında bulunan çocuklar için Mevlid Kandili programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Müdürlüğü görevlileri programda Yasin-i Şerif, ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, İl Müdür Yardımcıları Sebahattin Bilgiç ve İbrahim Irmak, Şube Müdürü Fati Alay, Melehat Hulusi Datenin Çocukevleri Kuruluş Müdürü Sermin Dağ Tarlacı katıldı.

Programın sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

"Kadın Dostu Kentler" bilgilendirme toplantısı yapıldı

Edirne Belediyesi'nin dahil olduğu, Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) koordinasyonunda, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen Kadın Dostu Kentler III. Faz Programı kapsamında belediye personeline bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belediyede düzenlenen toplantıda, UNFPA yetkilileri proje kapsamı, hedefler ve uygulama süreçleri hakkında sunum yaptı. Belediyenin farklı birimlerinden projede görev alacak personelin katıldığı toplantıda, planlanan aktiviteler ve yerel uygulama alanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde, Edirne Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kapsayıcı kent politikaları alanındaki mevcut çalışmaları da değerlendirildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da programda bir konuşma yaptı.

???????

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş

Savcı, katiline babalık yapmış
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e 'Musalla taş'lı gönderme

MHP'nin ağır topundan Özgür Özel'e 'Musalla taş'lı gönderme
Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt

MSB'den bu iki görüntüye açıklama
Mert Hakan'a sezonun şoku

Mert Hakan'a sezonun şoku
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birileri bu rezilliğe dur desin: Herkesin içinde uygunsuz hareketlerde bulundular

Ulu orta bir rezillik daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.