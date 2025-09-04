Edirne'de Spor Kulüpleri Vali Sezer'i Ziyaret Etti

Uzunköprü Aşçıoğlu Gençlikspor Kulübü ile Edirne 1922 Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette kulüp yöneticileri, yürüttükleri faaliyetler ve hedefleri hakkında Vali Sezer'e bilgi verdi.

Görüşmede, sporun gençlerin gelişimindeki önemi vurgulanarak kulüplerin çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'dan Süloğlu ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Süloğlu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yılmaz, ziyaret kapsamında Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi, Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu ve Süloğlu Anaokulunda öğretmenlerle bir araya geldi.

Eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Yılmaz, öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.

Edirne'de Mevlid Kandili programı

Edirne Huzurevinde hizmet alan yaşlılar ile Melehat Hulusi Datenin Çocukevleri Sitesi'nde koruma altında bulunan çocuklar için Mevlid Kandili programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Müdürlüğü görevlileri programda Yasin-i Şerif, ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, İl Müdür Yardımcıları Sebahattin Bilgiç ve İbrahim Irmak, Şube Müdürü Fati Alay, Melehat Hulusi Datenin Çocukevleri Kuruluş Müdürü Sermin Dağ Tarlacı katıldı.

Programın sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

"Kadın Dostu Kentler" bilgilendirme toplantısı yapıldı

Edirne Belediyesi'nin dahil olduğu, Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) koordinasyonunda, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen Kadın Dostu Kentler III. Faz Programı kapsamında belediye personeline bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Belediyede düzenlenen toplantıda, UNFPA yetkilileri proje kapsamı, hedefler ve uygulama süreçleri hakkında sunum yaptı. Belediyenin farklı birimlerinden projede görev alacak personelin katıldığı toplantıda, planlanan aktiviteler ve yerel uygulama alanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde, Edirne Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve kapsayıcı kent politikaları alanındaki mevcut çalışmaları da değerlendirildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da programda bir konuşma yaptı.

