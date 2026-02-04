Edirne'de SODAM kursiyerlerince hazırlanan ürünler sergilendi

Edirne'de Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) kursiyerlerince hazırlanan el emeği ürünler Bedesten Çarşısı'nda sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, SODAM'ların kursiyerlerin meslek ve beceri kazanarak kendilerini geliştirdikleri, okul gibi işlev gören merkezler olduğunu söyledi.

Edirne'de 3 SODAM'ın hizmet verdiğini belirten Sezer, emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah kursiyerlerimiz buradan aldıkları sertifikalarla kendi mesleklerini icra edecekleri, kendilerine yön çizecekleri bir alan oluşturur." dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı da merkezlerde üretilen ürünlerin halka sunulmasının, kursiyerlerin ticari amaçlı sipariş alabilmelerine imkan sağladığını ifade etti.

Kursiyerlerden Günay Deyer ise kurslar sayesinde kendilerini daha güçlü hissettiklerini belirterek, kurs imkanlarının artarak devam etmesini istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, mezun olan 15 kursiyere belgelerini verdi. Daha sonra sergi gezilerek kursiyerlerin el emeği ürünleri incelendi.

Sergiye, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan ve mütevelli heyeti üyeleri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, usta öğreticiler ve kursiyer kadınlar katıldı.