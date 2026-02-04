Haberler

Edirne'de SODAM kursiyerlerince hazırlanan ürünler sergilendi

Edirne'de SODAM kursiyerlerince hazırlanan ürünler sergilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Sosyal Dayanışma Merkezleri'nin (SODAM) kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler Bedesten Çarşısı'nda sergilendi. Açılışta konuşan Vali Yunus Sezer, bu merkezlerin kursiyerlere meslek ve beceri kazandırdığını belirtti.

Edirne'de Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) kursiyerlerince hazırlanan el emeği ürünler Bedesten Çarşısı'nda sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, SODAM'ların kursiyerlerin meslek ve beceri kazanarak kendilerini geliştirdikleri, okul gibi işlev gören merkezler olduğunu söyledi.

Edirne'de 3 SODAM'ın hizmet verdiğini belirten Sezer, emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah kursiyerlerimiz buradan aldıkları sertifikalarla kendi mesleklerini icra edecekleri, kendilerine yön çizecekleri bir alan oluşturur." dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı da merkezlerde üretilen ürünlerin halka sunulmasının, kursiyerlerin ticari amaçlı sipariş alabilmelerine imkan sağladığını ifade etti.

Kursiyerlerden Günay Deyer ise kurslar sayesinde kendilerini daha güçlü hissettiklerini belirterek, kurs imkanlarının artarak devam etmesini istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, mezun olan 15 kursiyere belgelerini verdi. Daha sonra sergi gezilerek kursiyerlerin el emeği ürünleri incelendi.

Sergiye, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan ve mütevelli heyeti üyeleri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, usta öğreticiler ve kursiyer kadınlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler

Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! 3 kalemde yardım yapılacak
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Zincir marketlerde 'Kampanyalı' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın