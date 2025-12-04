Edirne'de seracılık kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor

Edirne'de seracılıkta üretimin artırılması için çalışmalar sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2025 Yılı Seracılığı Geliştirme Projesi'nde önemli bir aşamanın tamamlandığı belirtildi.

Edirne merkez, Keşan ve Meriç ilçelerinde yapımı tamamlanan 20 seranın üreticilerin hizmetine sunulduğu aktarılan açıklamada, "Seralarda üretim faaliyetleri başlamış olup, üreticilerimiz modern altyapıya sahip bu alanlarda daha güvenli, düzenli ve verimli üretim yapma imkanına kavuştu." ifadeleri kullanıldı.

Edirne tarımında üretimin güçlenerek devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu önemli yatırımın hayata geçmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve projeye gönülden destek veren üreticilerimize teşekkür ediyor, yeni seralarımızın bölgemize bereket, güç ve sürdürülebilir üretim kazandırmasını temenni ediyoruz."