Edirne'de protokol üyeleri yeni yıl mesajı yayımladı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Yazgan, mesajında, tüm olumsuzluklar içerisinde geleceğe dair umutlu olduklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır" sözünü hatırlatan Yazgan, "Biz asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Türkiye'yi gençlerimize, emekçilerimize ve üreticilerimize yakışır, özgür ve müreffeh bir ülke haline getirmek için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. 2026 yılına bu azim ve kararlılıkla giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Gencan

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Gencan, mesajında, Cumhuriyetin kalesi medeniyetin başkenti Edirne'de sorunlara çözüm ürettikleri bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Birçok alanda hazırlık yaparak gelecek yıl için sağlam zemin oluşturduklarını aktaran Gencan, şunları kaydetti:

"2026 ise bu birikimin sahaya yansıyacağı, Edirne'nin yaşam kalitesini yükseltecek yeni adımların atılacağı bir yıl olacak. 2026 yılında Edirne'de yeni projeleri, yeni hizmetleri ve yeni atılımları hep birlikte göreceğiz. Bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Edirne, Cumhuriyet'imizin aydınlık yüzünü bugün de yarın da taşımaya devam edecek."

Keşan Belediye Başkanı Özcan

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Özcan, mesajında, yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diledi.

Yeni bir yıla girerken toplumsal dayanışmanın ve birlik duygusunun her zamankinden daha önemli olduğunu belirten Özcan, "Bir olalım, birlik olalım geleceğe sevgiyle ve umutla hep birlikte yol alalım. Nice güzel yıllara. Tüm Keşanlıların yeni yılı kutlu olsun. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve umut dolu günler getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni yıl mesajı yayımladı.

İba, mesajında, 2026 yılının Edirne'ye ve tüm Türkiye'ye sağlık, mutluluk, refah, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Yepyeni umutlarla 2026 yılına girecek olmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten İba, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşların sorunlarına çözüm üretme noktasında gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Edirne'nin hak ettiği hizmetlerden faydalanmasını sağlamak ve vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin gücünü artıracak çalışmalara imza attıklarını vurguladı.

Edirne'de yaşayan vatandaşlarla el ele, gönül gönüle oldukları bir yılı daha geride bıraktıklarını dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Her zaman vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalıştık. Şehrimizde tüm kurumlarımızı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Esnafımızı, iş insanlarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek Ankara'da yaptığımız ziyaretlerde yetkililere ilettik. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımız ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Irmak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, yeni yıl mesajı yayımladı.

Irmak, mesajında, yeni yılın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Kentin ekonomik ve ticari yapısına katkı sunan çalışmaları sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Irmak, "Üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını önceleyen, Edirne'ye değer katan projelerle yolumuza devam edeceğiz. Birlik, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla daha güçlü bir Edirne için çalışmayı sürdüreceğimize inanıyorum. Bu vesileyle tüm üyelerimizin ve hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2026 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.