Edirne'de Öğrenci Yurdunda Su Sıkıntısı Protesto Edildi

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen su sıkıntısının belediye şebekesinden gelen suyun kesilmesi ya da az gelmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Sultan Çelebi Mehmet Öğrenci Yurdu kampüs ve hizmet binalarında herhangi bir sıhhi tesisat arızası bulunmadığı bildirildi.

Sıcak su ve ısınma hizmetlerini sağlayan sistemlerin de sağlıklı çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Eylül'den bu yana Edirne Belediyesi şebekesinden gelen suyun kesilmesi veya yetersiz gelmesi nedeniyle su sıkıntısı yaşanmaktadır. Sudan kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmaması için Edirne Belediyesi ve Edirne İl Özel İdaresi kanalıyla tankerlerle su takviyesi yapılmış ancak yeterli olmamış, temel ihtiyaçları karşılayacak seviyede kalmıştır.

Bu nedenle öncelikle öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlandığından kontrollü sıcak su uygulamasına gidilmiştir. Edirne Belediyesi şebeke suyunu düzenli vermeye başladığında, daha önceki uygulamamız olan 7 gün 24 saat sıcak su verilmesi uygulamasına devam edilecektir. 6 yıldır hizmet veren öğrenci yurdumuzda daha önce böyle bir su sorunu yaşanmamıştır."

Öğrenciler protesto etmişti

Yurtta kalan öğrenciler, belediye tarafından yapıldığını iddia ettikleri su kesintilerini gece saatlerinde protesto etmişti.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki yurdun bahçesinde toplanan yaklaşık 500 öğrenci, banyo yapamadıklarını, tuvalet ihtiyaçlarını gideremediklerini ileri sürerek, su kesintilerine çözüm bulmasını istedikleri Edirne Belediyesi aleyhine slogan atmıştı.

Edirne Belediye İtfaiyesi tarafından daha sonra yurda su takviyesi yapılmıştı.