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Edirne'de Nisan Ayında Kar Yağışı Sürprizi

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Edirne'de Nisan ayında kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar güne karla uyanmanın sevincini yaşadı. Soğuk hava Balkanlardan geldi ve yüksek kesimlerin ardından kent merkezine de kar yağdı. Kar yağışının tarıma faydalı olacağı belirtiliyor.

Kış geri geldi: Edirne'de kar yağışı

EDİRNE - Edirne'de Nisan ayında kar yağışının başlamasıyla kentte yeniden kış geri geldi.

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de kar yağışı etkili oldu.

Nisan ayının ilk haftasında gelen kar sürpriz sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar güne kar yağışı ile uyanırken, yola çıkanlar zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü kentte kar yağışının belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan balkanlara yakın sınır köylerden birisi olan Hamzabeyli Köyü'nde de gece saatlerinde başlayan kar kısa sürede etkisini arttırdı. Köy beyaz örtüyle kaplandı. Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtildi.

Edirne'de Selimiye Camisi'nde kar yağışını gören vatandaşlar yaşanan nisan sürprizinden dolayı mutlu olduklarını belirttiler.

Edirne'de Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde de vatandaşlar kar yağışının tarıma çok faydalı olacağını belirtti.

Edirne'de Nisan Ayında Kar Yağışı Sürprizi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Güncel
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