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Edirne'de kurum müdürleri Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

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Edirne'de kurum müdürleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı. Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflara oy verdi.

Edirne'de kurum müdürleri Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan, 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinden Özkan Bilgin'in "Termal kurtarma" fotoğrafını seçen Arpacı, "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını tercih etti.

Arpacı, "Çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek" ve "Spor" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Er meydanında" fotoğraflarına oy verdi.

Orman İşletme Müdürü Aksoy

Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy da oylamaya katıldı.

"Deprem: Umut" kategorisinden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Aksoy, "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını tercih etti.

Aksoy, "Çevre-yaşam" kategorisinde "Kaçış", "Haber" kategorisinde "Yangını izlerken", "Spor" kategorisinde de "Er meydanında" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Aksoy Türkiye Edirne Deprem Kültür Sanat Spor Güncel Haberler

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