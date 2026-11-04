Edirne'de Kızılay Haftası voleybol turnuvası Mimar Sinan Spor Salonu'nda sona erdi

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Edirne'de Kızılay Haftası dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamada, Kızılay Haftası kapsamında Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın müsabakaların tamamlanmasının ardından sona erdiği belirtildi.

Dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edildiği aktarılan açıklamada, "Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Edirne Şubesi Kadın Kolları ve Türk Kızılay Edirne Şubesi Genç Kızılay'a şükranlarımızı sunarız. Centilmenlikle ter döken tüm sporcularımıza da yürekten teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sporun birleştirici gücüyle kalpleri birleştirmeye devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA