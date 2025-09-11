Edirne'de Kamu Spor Oyunları Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen, toplantıya, antrenörler, spor uzmanları ve kamu çalışanları katıldı.

Toplantıda, Edirne'de düzenlenecek spor etkinliklerinin planlaması, koordinasyonu ve kamu spor oyunlarının organizasyon süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Ayrıca, spora katılımın artırılması, etkinliklerin daha verimli yürütülmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kamu Spor Oyunları'na başvurular 01 Eylül 2025 tarihinde başladı. Oyunlar 29 Eylül-28 Kasım tarihleri arasında 81 ilde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar basketbol, masa tenisi, voleybol ve ayak tenisi branşlarında mücadele edecek. Oyunlara katılmak isteyenler 26 Eylül'e kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek.