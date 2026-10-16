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Edirne'de kadın üreticiler, ipek böcekçiliği için 15 Ekim'de bir araya geldi

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Edirne'de kadın üreticiler, ipek böcekçiliği için 15 Ekim'de bir araya geldi
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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında ipek böceği yetiştiren kadın üreticilerle bir araya gelindi. Toplantıda ipek böcekçiliğinin yaygınlaştırılması ve kadın yetiştiricilere sağlanacak destekler değerlendirildi.

Edirne'de 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında ipek böceği yetiştiriciliği yapan kadın üreticilerle bir araya gelindi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programa Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dilara Güner, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Balı, Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meltem Üretmen ve kadın üreticiler katıldı.

Programda kadın çiftçilerin tarımsal üretime, kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisine sağladığı katkının önemi vurgulandı.

Kentte uzun yıllar unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılması amacıyla 11 Mayıs 2026'da başlatılan çalışmalar kapsamında kadın üreticilerin koza üretimine yönlendirilerek geleneksel üretim kültürünün yaşatılmasının amaçlandığı belirtildi.

Toplantıda ipek böcekçiliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, üretim kapasitesi ve verimliliğin artırılması, üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve kadın yetiştiricilere sağlanacak destekler değerlendirildi.

Kadın üreticilerin üretim sürecinde edindikleri deneyimler, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri de dinlendi.

Program kapsamında ipek böcekçiliğinden elde edilen koza ve ipekten üretilen ürünler de sergilendi.

Kaynak: AA
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