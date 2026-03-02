Edirne'de 2 milyon lira değerinde kaçak parfüm ve saat ele geçirildi

EDİRNE'de polisin Bulgaristan'dan gelen yolcu otobüsü ve otomobilde yaptığı aramada piyasa değeri 2 milyon lira olan kaçak parfüm ve kol saati ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Bulgaristan'dan gelen yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurup aramaya aldı. Aramada çok sayıda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Polisin Bulgaristan'dan gelen bir otomobilde yaptığı aramada ise çok sayıda kaçak kol saati bulundu.

Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan kaçak parfüm ve kol saati ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı