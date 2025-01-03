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Edirne'de İşten Çıkarılan İşçiler Eylem Düzenledi

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde işten çıkarılan bir grup işçi, belediye önünde 'İşimizi geri istiyoruz' diyerek eylem yaptı. Kanser hastası olduğu belirtilen bir işçi, işten çıkarılmalarının adaletsiz olduğunu ve mali sorunların sebeplerinin siyasi olduğunu savundu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde belediyeden çıkarılan bir grup işçi eylem yaptı.

Keşan Caddesi'ndeki Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen 20 kişi, "İşimizi geri istiyoruz" pankartı açıp slogan attı.

Gruptakiler bina önünde çadır kurup oturma eylemi başlattı.

Gruptakilerden Pınar Kumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, personel fazlalığı gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia etti.

Kanser hastası olduğunu ifade eden Kumcu, "Amirlerim bu hastalığımı biliyor. Bile bile kapının önüne konuldum. Hastalık sürecim var, ekonomik sıkıntılarımız var. Eşim çalışıyor ancak 6 yaşında çocuğumuz var, bunların hepsini tek maaşla karşılayacağız. Hastalıkla boğuşurken işsiz kalmak hiç etik değil." dedi.

Kanser hastası olduğu halde belediyede 4 yıldır rutubetli bir ortamda çalıştırıldığını iddia eden Kumcu, işten çıkarma sebeplerinin "siyasi" olduğunu savundu.

Eylem yapan gruptaki Derya Bıçkı da 4 yıldır belediyenin kreşinde çalıştığını anlattı.

Hukuksuz şekilde işten çıkarıldıklarını ileri süren Bıçkı, "Belediyelerde mali sıkıntılar olabilir ancak birimlerimizde personel eksikliği var, bizi personel fazlası diye işten çıkardılar." dedi.

Belediye Başkanı Ediz Martin de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun süredir ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Vergi ve SGK borçlarının 218 milyon lira civarında olduğunu aktaran Martin, "4 aydır çalışanlarımızın maaşını kesintili bir şekilde yatırmak zorunda kalıyoruz. Şubat ayına kadar da böyle gidecek." dedi.

Martin, çalışanları mali gerekçeler nedeniyle işten çıkardıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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