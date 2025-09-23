Edirne'de Hayvancılık Desteklemelerine Yeni Adımlar

Edirne Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Akbay, hayvancılıkta destekleme ödemelerinde son yıllarda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Akbay, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılıkta destekleme ödemelerinin büyük önem taşıdığını aktardı.

Son yıllarda bu alanda olumlu adımlar atıldığını belirten Akbay, "Hayvan ve Sürü Sağlığı adıyla yeni bir destekleme tebliği de yürürlüğe girdi. Böylece kapsamlı bir düzenleme yapılmış oldu. Aşılama ve küpeleme masraflarının da düşürülmesi üretici açısından daha faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Koyun ve keçilerin orman altındaki ot örtüsünü tüketerek yangın riskini azalttığına da değinen Akbay, şunları kaydetti:

"Koyun ve keçiler orman altındaki ot örtüsünü tüketerek yangın riskini azaltır. Orman ekosistemine fayda sağlayan bu hayvanların varlığı aslında doğal bir yangın önleme mekanizmasıdır. İşletmelere, kalıcı yapı yapılmaması şartıyla faaliyet izni verilmelidir. Orman köylüsünün üretimden koparılması, hem sektöre hem doğaya zarar verir."

Akbay, meraların çok önemli olduğunu ve meraların iklim değişikliği adaptasyonu için sulama göletleri, çeşmeler ve altyapı projeleriyle desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

İpsala'da çeltik alımları başlayacak

İpsala Belediyesi üreticilerin ürünlerini güvenle teslim edebilmesi için lisanslı depodaki hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 26 Eylül Cuma gününden itibaren belediyeye ait lisanslı depoda çeltik alımlarına başlanacağı belirtildi.

Üreticilerin alın terinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için tüm imkanların seferber edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala'nın bereketli topraklarından sofralara uzanan bu yolculukta tüm üreticilere bereketli, hayırlı harnanlar diledi.