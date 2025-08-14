Edirne'de Gençlik Kampı İnşaatı Devam Ediyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda yapımı süren Gençlik Kampı alanını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yapımı devam eden Gençlik Kampı alanını gezdi.

Alanda incelemede bulunan Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geleneksel Spor Oyunları Alanı içinde yer alan kamp bölgesinde 23 bölümden oluşan macera parkı bulunacak. Gençlik Kampı, Edirne ve çevre illerdeki gençlerle Balkanlar'daki soydaşlara hizmet verecek.