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Edirne'de Dünya Kız Çocukları Günü Sporla Kutlandı

Edirne'de Dünya Kız Çocukları Günü Sporla Kutlandı
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Edirne'de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, Cumhuriyet, Fevzipaşa, Mithatpaşa, Gazi, Mustafa Necati ve Ticaret Borsası ilkokullarından 123 öğrenci ile spor etkinlikleriyle kutlandı.

Edirne'de öğrenciler 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü spor yaparak kutlandı.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Spor Salonunda gerçekleşen etkinliğe, Cumhuriyet, Fevzipaşa, Mithatpaşa, Gazi, Mustafa Necati ve Ticaret Borsası ilkokullarından 123 öğrenci katıldı.

Öğrenciler spor parkurunda yarıştı ve oyunlar oynadı. Programda öğretmen ve antrenörler de öğrencilerle spor yaparak Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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