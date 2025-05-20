Edirne'de Dolandırıcılık ve Araç Zararları Rapor Edildi

Edirne'de Dolandırıcılık ve Araç Zararları Rapor Edildi
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Edirne'de internet üzerinden alışveriş yapan bir kişi dolandırılırken, park halindeki bir araca zarar verildiği ve eski kiracısından şikayetçi olunduğu bildirildi.

Edirne'de bir kişi internet üzerinden alışveriş yaptığı sırada dolandırıldı.

Edirne'de yaşayan Ü.E, elektrikli süpürge almak için internet üzerinden tanımadığı kişilerle iletişime geçerek ödeme yaptı.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Ü.E, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Araca zarar verildi

Edirne'de bir kişi aracına zarar veren kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.

İ.A, Sabuni Mahallesi Vavlı Cami Sokak'ta park halindeki aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildiğini gördü.

Araç sahibi, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Eski kiracısından şikayetçi oldu

Keşan'da bir kişi eski kiracısından şikayetçi oldu.

A.Y, kiraya verdiği dükkanındaki eşyaların yerinde olmadığını gördü.

İş yeri sahibi, polis merkezine giderek eski kiracısı A.B'den şikayetçi oldu.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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