Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde Gülşah ve Göksel Kırcan'a ait evde yangın çıktı.

Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kırcan çifti, SMA hastalığı nedeniyle kaybettikleri oğulları Tolga ve Seymen'in fotoğraf ve kişisel eşyalarını yanan evlerinde gözyaşlarıyla aradı.

Gülşah Kırcan, oğlu Seymen'in sünnet düğününe ait videonun bulunduğu bellek ile fotoğraflarını aradığını belirterek, "Oğlumun resimlerini ve sünnet düğünü video kasetini arıyorum. Ev zaten bitmiş durumda." dedi.

Göksel Kırcan ise, yangının yüksek voltaj nedeniyle çıktığını iddia ederek elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi olacaklarını ifade etti.