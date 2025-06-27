Edirne'de Balya Yüklü Römork Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Balya Yüklü Römork Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bir traktörün çektiği balya yüklü römorkta çıkan yangın, tarım arazilerine sıçrayarak zarar verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında Türk bayrağı da kurtarıldı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde balya yüklü römorktan tarım arazilerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Hanlıyenice köyü yakınlarında traktörün çektiği balya yüklü römorkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede tarım arazilerine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Lalapaşa ve Süloğlu belediyelerinin itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ettikleri sırada köy sakinleri de alevlerin sıçramaması için anız bulunan arazilerini sürdü.

Kontrol altına alınan yangında 400 dekar kanola ve buğday ekili tarım arazisi, 600 dekar anız, 100 balya ve tarla kenarlarındaki ağaçlık alanlar zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, AFAD Edirne Müdürü Elvan Kaya, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve sağlık ekipleri de olay yerinde çalışmaları takip etti.

Türk bayrağını yanmaktan kurtardı

Yangın bölgesinde kalan direkte dalgalanan Türk bayrağını yoldan geçen sürücülerden Ender Kara, aracından inerek bulunduğu yerden aldı.

Kara, bayrağın etrafını saran alevleri görünce kayıtsız kalamadığını belirterek, "Türk bayrağı bizim onurumuzdur. Biz zaten bu bayrak için yaşıyoruz. Alevlerin arasına girmem hiç önemli değil bayrak şerefimizdir. Onun orada yanmasına gönlüm el vermedi. Yoldan geçerken gördüm, alevlerin içinde bayrağımızın yanmasına müsaade etmek istemedim." dedi.

Yangınlara karşı uyarı

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak havalarda daha dikkatli olunması gerektiğini, bu dönemde yangınların çoğaldığını söyledi.

Sigara izmariti, cam şişe gibi malzemelerin doğada bırakılmaması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, hasat yapanların da yanlarında yangın söndürücü bulundurmaları gerektiğini dile getirdi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri, ifadelerine başvurmak üzere balya taşıyan 6 kişiyi karakola götürdü.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı

Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

"Tam manasıyla destan yazdık" deyip güncel rakamları tek tek paylaştı
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek

Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza

Bakanlık listeyi yayımladı! Uyanık geçinen ev sahiplerine ceza yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.