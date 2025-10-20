Edirne'de Balık Satış Noktalarına Denetim Gerçekleştirildi

Edirne'de balık satış noktaları denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında, il merkezi ve ilçelerde bulunan perakende balık satış noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, satışa sunulan balıkların boy ve türleri, avlanma yasağına tabi türlerin kontrolleri, soğuk zincir ve hijyen koşullarına uygunluk ile belge ve kayıt kontrolleri titizlikle incelendi.

Bu denetimlerle hem tüketici sağlığının korunması hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Çip ve kuduz aşısı uygulaması sürüyor

Edirne'de sahipli hayvanlara çip ve kuduz aşısı uygulaması devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sahipli hayvanların sağlık ve güvenliğini artırmak amacıyla mikroçip takma ve kuduz aşılaması çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Veteriner hekimler tarafından yapılan uygulamalarla, hayvanlar kimliklendirilerek izlenebilir hale gelirken kuduz hastalığına karşı korunuyor.