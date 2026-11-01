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Edirne'de avlak ihalesinde kooperatifler kendi bölgesindeki sahaları kiraladı

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Edirne'de avlak ihalesinde kooperatifler kendi bölgesindeki sahaları kiraladı
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Edirne merkez, İpsala, Uzunköprü, Meriç ve Enez'deki su ürünleri avlak sahalarının kiralama ihalesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapıldı. İhalede kooperatifler kendi bölgelerindeki sahaları kiraladı; İl Müdürü İslam Köse yerel üretimin kooperatiflerle destekleneceğini belirtti.

Edirne'de su ürünleri avlak sahalarının kiralama ihalesi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ile İpsala, Uzunköprü, Meriç ve Enez ilçelerindeki su ürünleri avlak sahalarının istihsal hakkının kiraya verilmesine yönelik ihale il müdürlüğünde yapıldı.

İhale kapsamında, Meriç Nehri avlak sahaları, Enez Lagünleri ile Altınyazı, Sultanköy ve Yenikarpuzlu barajı avlak sahaları yer aldı.

Yapılan ihale sonucunda, merkez, Küplü, Subaşı, Yenikarpuzlu, Enez, İbriktepe, Altınyazı su ürünleri kooperatifleri ile Nasuhbey, Alibey, Umurca ve Karayusuflu köyleri su ürünleri kooperatifleri kendi bölgelerindeki avlak sahalarının kiralama işlemlerini gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kooperatifler aracılığıyla yerel üretimin desteklenmesi çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA
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