Edirne'de Askıda Okul Giysisi Yardımları Azaldı

Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nur Yılmaz Ercin, geçen yıla göre 'Askıda Okul Giysisi Dayanışması'na yapılan yardımların ciddi oranda azaldığını söyledi. Ercin, "Askıda Okul Giysisi Dayanışması kapsamında bu yıl Edirne'de 65 öğrencinin okul giysisi temin edildi. Geçtiğimiz yıllara nazaran yarı yarıya bir düşüşten söz ediyoruz. Ancak ne yazık ki ihtiyacı olan çocuk sayısının azalmasından değil, katkıda bulunmak isteyenlerin alım gücünün düşmesinden kaynaklı bu sonuç, süreç boyunca taşıdığımız endişenin resmi oldu" dedi.

Edirne Çocuk Hakları Derneği, yaklaşık iki ay önce başlayan 'Askıda Okul Giysisi Dayanışması'nı tamamladı. Askıda Okul Giysisi Dayanışması'nın sonuçlarını bugün değerlendiren Dernek Başkanı Nur Yılmaz Ercin, ekonomik krizden dolayı insanların bu yıl yardımlarını azaldığını kaydetti.

"ENDİŞENİN RESMİ OLDU"

Nur Yılmaz Ercin, şunları söyledi:

"Askıda Okul Giysisi Dayanışması kapsamında bu yıl Edirne'de 65 öğrencinin okul giysisi temin edildi. Geçtiğimiz yıllara nazaran yarı yarıya bir düşüşten söz ediyoruz. Ancak, ne yazık ki, ihtiyacı olan çocuk sayısının azalmasından değil, katkıda bulunmak isteyenlerin alım gücünün düşmesinden kaynaklı bu sonuç, süreç boyunca taşıdığımız endişenin resmi oldu. Zira, daha önce bir kişi bir çocuğu giydirebiliyorken, bu yıl bir çocuğun okul giysisini temin etmek için üç kişinin el vermesi gerekti. Okul giysisini almış bir çocuk, derse aç giriyorsa yine eksik, yine hatalı bir durum var demektir. Beklentimiz, toplumun her kesiminin ve ayrıca tüm yetkililerin ve ilgililerin, bu konudaki farkındalık çalışmalarımıza ses ve omuz vermeleri. İnsanlar bir şeyler yapmak istiyorlar fakat buna güçleri yok. Kendi çocukları var, yetişmek zorundalar. İnsanlar daha önceki kadar katkı koyamadı. 100 öğrencinin üstüne çıktık. Ancak zorlaya zorlaya 65 sayısı. Çok para konuşmak istemiyorum çünkü biz doğrudan mağaza ile iletişime giriyoruz. Parayla biz uğraşmıyoruz."

"AÇ ÇOCUĞUN BİR DERSİ DİNLEMESİ MÜMKÜN MÜ?"

Dernek Kurucu Başkanı Avukat Nebahat Çavuş ise şunları kaydetti:

"Devletin çocuk politikasıyla, milli eğitim politikasıyla bunların çözülmesi gereken şeyler. Sosyal medyada, basında çocukların okullara aç gittiği söyleniyor. Bunu çözecek olan devlet. Çocukların okula aç gitmemesi gerekiyor. Çocukların giysisiz gitmemesi gerekiyor ama aç hiç gitmemesi gerekiyor. Aç çocuğun bir dersi dinlemesi mümkün mü? Aç bir çocuğun arkadaşıyla güzel sosyalleşe bilmesi mümkün mü?"