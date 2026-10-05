Haberler

Edirne'de Amatör Spor Haftası töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Amatör Spor Haftası kapsamında Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce anıta çelenk sunuldu; İl Müdür Vekili Zekeriya Bayrak amatör sporun Türk sporunun temeli olduğunu belirtti.

Edirne'de Amatör Spor Haftası kapsamında tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce anıta çelenk sunuldu.

Törende konuşan Edirne Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Zekeriya Bayrak, amatör sporun Türk sporunun temeli olduğunu belirtti.

Çocukları ve gençleri sporla buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Bayrak, "Bugün ülkemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil eden birçok sporcumuz, spora amatör kulüplerimizde attığı ilk adımlarla başlamıştır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmayı, spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve kulüplerimizi desteklemeyi büyük önem taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türk sporu, amatörlerin omuzlarında yükselmeye devam ediyor." dedi.

Bayrak, çalışmalarını Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ve Edirne Valiliğinin himaye ve koordinasyonunda, kentteki ilgili kurum ve spor paydaşlarıyla iş birliği içinde sürdürdüklerini ifade etti.

Amatör Spor Haftası'nın kentte sporun birlik, beraberlik ve dostluk ruhunu güçlendirmesini dileyen Bayrak, amatör spor kulüpleri, antrenörler, sporcular ve ailelerine teşekkür etti.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı
FBI'dan Çin casusluğu operasyonu! Hedefte Tayvan liderinin oğlu vardı

Güzelliğine aldanmayın! Şeytani plana hazırlanırken böyle yakalandı
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı

Fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
10 milyonluk aracıyla polisten kaçtı, çalılıkta uyurken bulundu! İlk sözü hayli tuhaf

Polisten kaçtı, çalılıkta böyle bulundu! İlk sözü hayli tuhaf
Niğde’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Araç bu hale geldi, motosiklettekiler can verdi
AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası

AK Parti tarihinde bir ilk! Erdoğan'la görüştü, ardından tarih verildi
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi