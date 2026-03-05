Haberler

Diyarbakır 11. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar'dan özel hastanelerde çalışan eczacıların ücretlerine ilişkin açıklama

Diyarbakır 11. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar'dan özel hastanelerde çalışan eczacıların ücretlerine ilişkin açıklama
Güncelleme:
Diyarbakır'da 11. Bölge Eczacı Odası Başkanı Ahmet Turgay Yaşar, özel hastanelerde çalışan eczacıların yasal ücretlerin çok altında çalıştığını ve bu durumun sürdürülemez hale geldiğini belirtti.

Diyarbakır'da 11. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turgay Yaşar, özel hastanelerde çalışan eczacıların ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yaşar, yaptığı açıklamada, özel hastanelerde görev yapan eczacıların ekonomik olarak hak ettikleri değeri alamadığını belirtti.

Eczacıların yasal ücretlerin çok altında çalıştırıldığı ve mevcut koşulların sürdürülemez hale geldiği dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

"Türk Eczacılar Birliği tarafından her yıl belirlenen yasal ücretlerin çok altında hizmet vermeye çalıştırılmaktadırlar. Bu meslektaşlarımız, hastanelerdeki tüm ilaç ve sarf malzemelerinin alınmasını, depolanmasını ve miat takiplerini yaparak her yıl kurumlarını milyonlarca lira kara geçiriyorlar. Eczacılar, stratejik personel konumundadır. Yani eczacı olmazsa bir özel hastane, herhangi bir hastaya ne bir enjeksiyon yapabilir ne de bir serum tedavisi uygulayabilir. Yatan hasta bölümleri ve ilaç-eczacılık hizmetleri kapanmak zorunda kalır. Artık bu ücretlerle bir eczacının ekonomik olarak yaşaması mümkün değildir. Yaptıkları işlerin ve sorumlulukların fazla ve kritik olduğu göz önüne alındığında, bu şekilde bir çalışma ortamının sürdürülmesi imkansız hale gelmiştir. Sağlık sisteminin en vazgeçilmez unsuru olan eczacılarımızın sesine kulak verilmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
