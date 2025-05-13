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Eczacılar, İlaç Güvenliğine Dikkat Çekti

Eczacılar, İlaç Güvenliğine Dikkat Çekti
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Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, eczanelerin güvenilir ilaç teminindeki önemine vurgu yaparak, sahte ilaçların halk sağlığı için oluşturduğu tehlikelere karşı yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, her zaman orijinal ve her zaman güvenilirdir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir." dedi.

Üney, Türk Eczacıları Birliği Konferans Salonu'nda, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu yılki kutlama temalarını "Sağlık uzakta değil, eczacınla yanında" olarak belirlediklerini ifade eden Üney, hastaların en yakın sağlık danışmanlarının eczacılar olduğunu söyledi.

Türkiye'de modern eczacılığın temellerinin atılmasının üzerinden 186 yıl geçtiğini anımsatan Üney, 50 bini aşkın meslektaşıyla bugünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bilimsel birikimlerinin rehberliğinde, hastaların sağlığını korumaya, ilaç tedavilerine destek olmaya ve şifa sunmaya devam ettiklerini anlatan Üney, "Gelişen teknoloji ve erişim olanakları sayesinde hemen her ürüne çok hızlı ulaşılıyor. Ancak bu ürünlerin güvenilir olup olmadığı çoğunlukla sorgulanmıyor. Özellikle pandemi döneminin etkisiyle sosyal medya ve e-ticaret kanalları yaygınlaştı. Bu alanın yeterince denetlenememesi ise sahte ve kontrolsüz ürünlerin piyasada hızla çoğalmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Sahte ilaçların, küresel ölçekte ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Üney, uluslararası kuruluşlar tarafından bu alanda rapor edilen toplam suç sayısının 2021'e göre yüzde 38'lik bir artış gösterdiğini söyledi.

Bu durumla mücadele için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkati çeken Üney, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun uyguladığı ilaç takip sistemi gibi etkin teknolojik çözümler gerekiyor. Çünkü ilaç takip sistemi her bir ilaç kutusuna ayrı bir kimlik vererek üretimden son kullanıcıya kadar izlenmesini ve ilaç güvenliğini sağlıyor. Bu aynı zamanda şu anlama da geliyor, Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, her zaman orijinal ve her zaman güvenilirdir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir."

Son yıllarda vitamin, mineral ve bitkisel ürünler konusunda halk sağlığını tehdit eden çok ciddi bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Üney, "Söz konusu ürünlerin hiçbir güvenlik bariyeri ve denetim mekanizması bulunmayan internet ortamlarında ve zincir marketlerde satılması, sosyal medya fenomenleri tarafından reklam yolu ile tüketimlerinin körüklenmesi son derece tehlikelidir." diye konuştu.

Üney, ayrıca yüksek dozda ve bilinçsizce kullanılan bitkisel takviyelerin özellikle anne adayları, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için çok ciddi yan etkilere yol açabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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