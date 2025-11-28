Haberler

ECOWAS, Gine-Bissau'nun Üyeliğini Askıya Aldı

Güncelleme:
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun askeri darbeyle görevden alınmasının ardından Gine-Bissau'nun karar alma organlarındaki üyeliğini askıya aldığını duyurdu. Örgüt, siyasi krizden derin endişe duyduğunu belirterek askerleri kışlalarına dönmeleri yönünde çağrı yaptı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun askeri darbeyle görevden uzaklaştırılmasının ardından Gine-Bissau'nun örgütün karar alma organlarındaki üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

ECOWAS'ın Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi (MSC), bu kararı üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının siyasi krizi görüşmek üzere düzenlediği olağanüstü çevrim içi zirvenin ardından aldı.

ECOWAS Dönem Başkanı Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun başkanlık ettiği toplantıda, örgüt Gine-Bissau'daki derinleşen siyasi krizden duyulan "ciddi endişeyi" vurguladı ve askerlerin kışlalarına dönmesi çağrısı yaptı.

MSC tarafından yayımlanan açıklamada, 26 Kasım'da gerçekleşen askeri darbenin "şiddetle kınandığı" belirtilerek, "ECOWAS'ın Demokrasi ve İyi Yönetişim Protokolü" uyarınca, ülkede tam anayasal düzen sağlanana kadar Gine-Bissau'nun tüm karar alma organlarındaki üyeliğinin askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Demokratik sürecin yasa dışı şekilde kesintiye uğratılması ve halkın iradesinin gasp edilmesine yönelik her tür düzenlemeyi reddediyoruz." denildi.

Konsey, darbe liderlerinin halkın iradesine saygı duyarak, 23 Kasım'da yapılan başkanlık ve parlamento seçim sonuçlarının Ulusal Seçim Komisyonu tarafından gecikmeden açıklanmasına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

ECOWAS, tüm gözaltındaki yetkililerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep etti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Embalo'nun dün hükümet tarafından tahsis edilen bir uçakla Senegal'e geçtiği bildirildi.

Örgüt, anayasal düzenin yeniden sağlanması için Gine-Bissau'ya bir arabuluculuk heyeti göndereceğini bildirirken, "Gerekli görülmesi halinde süreci sabote eden aktörlere yaptırım uygulanması seçeneği masada." uyarısında bulundu.

Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine Bissau'da kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
