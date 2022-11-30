Ece İçmez kendi gazetesi Ege'nin Gazetesi'ni kurdu

İzmir basınının genç temsilcilerinden Ece İçmez, TV ve haber portallarında geçen kariyeri sonrasında kendi gazetesini kurdu. İçmez'in yeni yayın hayatına başlayan gazetesinin ismi Ege'nin Gazetesi oldu.

Ece İçmez bundan sonraki süreçte kariyerine kurucusu olduğu Ege'nin Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olarak devam edecek. İçmez, TRT'de reji asistanlığı, SKY TV'de yayın yönetmeliğinin ardından, önce İstanbul merkezli haber sitelerine daha sonra İzmir merkezli Ege haber, İzmir'de son dakika, Ege'nin gündemi gibi birçok haber sitesinde de haber editörü-müdürü- Genel yayın yönetmeni olarak çalışmıştı.