Ebru Han, Devlet Desteğiyle Restoran Açtı

Muş'un Varto ilçesinde üniversite mezunu Ebru Han, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle açtığı restoranda ailesiyle müşterilere hizmet veriyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden mezun olan 31 yaşındaki Han, çocukluk hayali olan kendi işini kurma hedefini TKDK desteğiyle gerçeğe dönüştürdü.

Anne ve babasının desteğiyle 2021'de işletme kurma kararı alan Han, TKDK'ye sunduğu projenin 2022'de kabul edilmesiyle ilçe merkezinde restoran açtı.

Anne ve babasının yardımıyla müşterilere lezzetli yemekler sunan Han, işlerin yoğun olduğu yaz mevsiminde 15 kişiye kadar istihdam sağlıyor.

İş yeri açma hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Han, 3 yıldır geçimini sağladığı iş yerinin patronu oldu.

"Kendi işimin patronu olmanın gururunu yaşıyorum"

İşletme sahibi Han, AA muhabirine, anne ve babasının desteğini alarak 2021 yılında işletme kurmaya karar verdiğini söyledi.

TKDK'ye sunduğu projenin 2022 yılında kabul edildiğini belirten Han, "Hep kendi işimi kurma hayalim vardı. Çok şükür projem kabul edildi ve 2022'de restoranımı açtım. Restoranı annem ve babamla işletiyoruz. Ailece el ele verdik, kendi memleketimizde bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaz aylarında işlerimiz çok yoğun oluyor. O dönemde 15 kişiye kadar istihdam sağlıyoruz." dedi.

Müşterilerine sıcak ve samimi bir ortamda, temiz ve lezzetli yemekler sunmaya çalıştığını dile getiren Han, şunları kaydetti:

"Devlet desteği olmasaydı bu işletmeyi kuramazdım. TKDK sayesinde hayalim gerçek oldu. Şimdi kendi işimin patronu olmanın gururunu yaşıyorum. Her sabah iş yerime gelirken bunu düşünmek bile insana ayrı bir motivasyon veriyor. Kadınların üretimde, ticarette, hayatın her alanında var olması gerektiğine inanıyorum. Yeter ki insan inanarak yola çıksın. Ben kendi adıma, 'iyi ki cesaret etmişim' diyorum. Hem aileme hem de memleketime katkı sağlayabildiğim için çok mutluyum."

"Devlet desteği olmasaydı restoranı açamazdık"

Anne Huriye Han ise "Ailece çalıştık, bu işletmeyi oluşturduk. Eşim ve kızımla Varto halkına hizmet veriyoruz. Güzel bir hizmet sunmak için uğraşıyoruz. Kızım TKDK'dan yararlandı ve destek aldık. Kurumun bize faydası çok oldu. Varto'ya güzel bir mekan kazandırdık." diye konuştu.

Kızının örnek bir projeyi hayata geçirdiğini ifade eden baba Hasan Han da "Eşim ve kızımla işletmemizi çok rahatça işletiyoruz. Gelen müşterilerimiz buradan mutlu ayrılıyor. Hizmetimizi sürdürüyoruz ve çok mutluyuz. Devlet desteği olmasaydı restoranı açamazdık ve böyle bir girişimde bulunmazdık." ifadelerini kullandı.

"Örnek bir yatırım"

Restoranda incelemelerde bulunan TKDK İl Koordinatörü Gözde Çelebi ise yatırımın toplam bedelinin 761 bin lira olduğunu bildirdi.

İşletmeye yüzde 65 hibe desteğiyle 495 bin liralık bir katkı sağladıklarını anlatan Çelebi, şöyle devam etti:

"Örnek bir yatırım. Özellikle hanımefendiye kurum olarak destek verdiğimiz için ayrıca mutluyuz. Kadınları istihdama kazandırdığımız için kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. Kırsalda istihdamı arttıran, sosyal hayatı canlandıran, girişimcilik ruhunu destekleyen bu tür yatırımların artması için TKDK olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."