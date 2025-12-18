Haberler

EBRD heyeti, ING Türkiye Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı III kapsamında depremden etkilenen firmalara destek olmak amacıyla ING Türkiye Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında bölge ekonomisine dair bilgiler paylaşıldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Finansal Kurumlar Başkanı Francis Malige ve beraberindeki heyet, ING Türkiye Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı III (GEFF III) kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden etkilenen firmaları desteklemeyi hedefliyor.

Bu kapsamda EBRD Finansal Kurumlar Başkanı Francis Malige ve beraberindeki heyet ING Türkiye Gaziantep Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette işletmelerin ihtiyaçları, ING Türkiye'nin bölge ekonomisine katkısı ve yerel ağları hakkında bilgi paylaşıldı. Şube ziyaretinin ardından heyet, ING Türkiye'nin aracılığı ile bir firma ziyareti gerçekleştirerek üretim ve ihracat konularında bilgilendirildi.

