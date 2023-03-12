Ebe Gölü'nde kış mevsiminde beklenen yağış alınamadı Gölde su seviyesi yine azalarak kritik seviyelere düştü Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan ve bir çok türünü bünyesinde barındıran Eber Gölü, kuraklıktan dolayı kış mevsiminde beklediği yağış olmayınca gölde su seviyesi yeniden düştü.

Ebe Gölü'nde kış mevsiminde beklenen yağış alınamadı

Gölde su seviyesi yine azalarak kritik seviyelere düştü

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan ve bir çok türünü bünyesinde barındıran Eber Gölü, kuraklıktan dolayı kış mevsiminde beklediği yağış olmayınca gölde su seviyesi yeniden düştü.

Eber Gölü'nün Afyonkarahisar Çay ilçesi sınırlarında kalan kısmında kuraklığın etkisi yenide baş gösterdi. Kış mevsiminde yağışların az olması göle olumsuz yansıdı. Gölün Çay ilçesine bağlı Eber beldesindeki kısmında su seviyesi gözle görülür şekilde azaldı.

İhlas Haber Ajansı kameramanları tarafından dron ile havada görüntülen gölde ortaya çıkan adacıklarının sayısının bir önceki döneme göre artış göstermesi ise adeta kuraklığın kanıtı oldu.

Eber beldesinde yaşayan ve uzun yıllardır bölgenin en önemli gecik kaynaklarından biri olan kamışcılıkla uğraşan Harun Kahraman geçen yıllara, dönemlere göre su seviyesinin azaldığını dile getirdi. Kahraman, "Gölde su seviyesi yıl kurak geçtiğinden dolayı düşük seviyede. Önceki döneme göre su seviyesi en az 3-4 metre seviyesinde yani düşük seviyede. Eber Gölü'nün şuan en derin yeri ise 4 metre" dedi.