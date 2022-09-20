Düzce haberi... TÜBİTAK Başkanı Mandal, Düzce'de faaliyete başlayacak Bilim Merkezinde incelemelerde bulundu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Düzce'de yapımına devam edilen Bilim Merkezini ziyaret ederek inceleme gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Mandal, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde daha önce pazar yeri olarak kullanılan, atıl durumdayken belediye tarafından hazırlanan projeyle Bilim Merkezine Merkezine dönüştürülen alanda incelemelerde bulundu.

Mandal, Türkiye'de 7. Bilim Merkezi olacak projenin 2023 yılında tamamlanması beklendiğini anlatarak, "Bilim Merkezimizin atölyeleriyle sergi alanlarıyla hızlı bir şekilde açılmasını istiyoruz. Burada atölye konseptine önem veriyoruz. Binanın üst katındaki mekanın atölye olarak hazırlanmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Mandal, Bilim Merkezinin 2023 yılında Türkiye'nin kullanımına hazır hale geleceğini ve üniversiteyle iş birliği içerisinde olacağının altını çizdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise yıl sonuna kadar atölyelerin yapımını bitirerek Bilim Merkezini bütün unsurlarıyla açmış olacaklarını belirtti.

Türkiye'nin 7. Bilim Merkezini yaptıklarına değinen Özlü, "Teknoparktan sonra bilim temelli ikinci eser olacak. Yıl sonuna kadar atölyeleri bitirmeyi hedefliyoruz. 2023 yılı itibarıyla Bilim Merkezi bütün unsurlarıyla hizmete girmiş olacak. Üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve binamızı hazır hale getirdik. Bundan sonraki süreç TÜBİTAK tarafından yerleştirilecek olan malzemelerdir. Düzce'ye her alanda eserler kazandırıyoruz. Teknoparkımız faaliyette, şimdi de Bilim Merkezi kazandırmak olmaktan da mutluyum. Üniversitemizi de sürece dahil edeceğiz. Düzce'yi bu bölgenin cazibe merkezi yapmaya kararlıyız." açıklamasında bulundu.