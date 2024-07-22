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Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne 34 yeni araç kazandırıldı

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Düzce'de hayırseverlerin desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine kazandırılan 34 yeni araç için tanıtım programı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, araçların donanımlarıyla Düzce'nin huzuru noktasında daha etkin hizmetlerin sunulmasına imkan sağlayacağını belirtti.

Düzce'de, hayırseverlerin desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine kazandırılan 34 yeni araç için tanıtım programı gerçekleştirildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kamu düzeninin devamının sağlanması noktasında kolluk birimlerinin teknolojinin tüm imkanlarını kullanmasına özen gösterdiklerini söyledi.

"Bu çerçevede emniyet teşkilatımızın bünyesinde bulunan bazı araç ve ekipmanların yenilenmesi gerektiğinin tespitini yaptıklarını anlatan Aslan, " Düzce'nin huzuru sloganıyla hemşehrilerimizden aldığımız inanç ve güçle kampanyamızı başlattık. Hedefimiz 50 araç, bugün 34 aracımızı bünyemize kattığımızı duyurmak istiyoruz ki çıktığımız yolda kalan hedefimizde tamamlama konusunda hayırda yarışmayı biraz daha ete kemiğe büründürelim." diye konuştu.

Aslan, araçların donanımlarıyla Düzce'nin huzuru noktasında çok daha etkin hizmetlerin sunulmasına imkan sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün 34 yeni aracımızı bünyemize kattık ve bu araçları teknolojinin bize sunduğu imkanlarla donattık. Kameraların yanı sıra araçların yapısına özgün çelik kafesten oluşturma üniteler ekledik. Bu bize ciddi ölçüde insan kaynağı tasarrufu sağlayacak. İnşallah bu tanıtım programıyla beraber hedefimiz olan 16 aracı da en kısa zamanda Düzce'mizin imkanlarıyla Türk Polisini Geliştirme Vakfı'nın koordinasyonunda hizmete sunacağız. Bu konuda Düzceli hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Araçların temini için bugüne kadar hayırseverlerin desteğiyle 19 milyon 825 bin lira toplandığını aktaran Aslan, kalan 16 araç için de ortalama 10 milyon liralık bir desteğe kısa sürede ulaşacaklarına inandıklarını kaydetti.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de kentteki hayırseverlerin katkısıyla alınan araçların teşkilata güç kattığını ifade etti.

Ergüder, suç önleme ve soruşturma faaliyetleri kapsamında "Birlikte daha güçlüyüz" mottosuyla vatandaşın huzur ve güvenliği için çalıştıklarını, aynı zamanda emniyet personelinin kullandığı araçları zamanın şartlarına göre yenilemeye devam ettiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Osman Aydın dua etti. Ardından Aslan ve Ergüder, yeni alınan araçların donanımlarını gazetecilere tanıttı.

Programın sonunda 34 yeni araçla oluşturulan konvoy, siren sesleri eşliğinde şehir turu yaptı. Araçlar bazı mahallelerde vatandaşlar tarafından davul, zurna çalınarak karşılandı.

Kaynak: AA / Güncel

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