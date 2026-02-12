Haberler

Sahte altın zinciri bozdurmak istedi o anlar kameralara yansıdı

Düzce'de bir kuyumcuya sahte altın zincir bozdurmak için giden şüpheli, kuyumcunun dikkatli davranışları sayesinde fark edilerek polis tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de sahte altın zincir bozdurmak isteyen şüpheli, kuyumcunun olayı fark etmesi üzerine yaptığı ihbar sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin sahte altını satmaya çalıştığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Şerefiye Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya giden Salih E. sahte altın zincir bozdurmak istedi. Salih E.'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine işyeri çalışanı kuyumcunun sahibine haber verdi. Kuyumcu Muhammed Algün kontrol ettiği zincirin sahte olduğunu anlayarak polise ihbarda bulundu.

Kuyumcuya gelen polis ekipleri tarafından Salih E. gözaltına alındı. Şüphelinin sahte altını bozdurmak istediği anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Genelde bu tip olayların sabah saatlerinde yaşandığını söyleyen Muhammed Algün "Sabah saatlerinde bozdurulmak üzere bir zincir geldi, ilk baktığımızda elle ve gözle kontrol ettiğimizde bunu gerçek sandık. Üzerinde ayar patentlerinin olduğu zinciri çok iyi hazırlamışlar ancak gelen kişinin tavırlarından şüphelendik. Sonra cihazla kontrol ettiğimizde zincirin sahte olduğunun farkına vardık. Hemen akabinde emniyete haber verdik ve şüpheliyi gözaltına aldırmış olduk." dedi.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
